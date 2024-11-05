「エジソンママ」は、家族みんなで衛生的に使える非接触型【光ナビ体温計PRO】を2024年11月上旬に発売します。 エジソンママ「光ナビ体温計PRO」 商品名：光ナビ体温計PRO希望小売価格：5,500円(税込)種類：管理医療機器対象月年齢：全年齢対象サイズ：W32×D30×H122mm／質量47g 「エジソンママ」は、家族みんなで衛生的に使える非接触型【光ナビ体温計PRO】を2024年11月上旬に発売。■開発