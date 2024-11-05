明治学院大学ボランティアセンターは、2024年11月9日(土)に「第5回明治学院大学ボランティア大賞」を開催します。 第5回明治学院大学ボランティア大賞  ◆日時：2024年11月9日(土)9時30分開始◆会場：明治学院大学 白金校舎 本館1301教室◆スケジュール9時30分〜11時30分 プレゼンテーション11時10分〜11時50分感想共有、夏季能登半島地震復興支援ボランティア報告13時00分〜表彰式◆発表テーマ(発