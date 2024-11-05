李強総理、ウズベキスタン首相と会談4日、アリポフ首相（左）と握手を交わす李強総理。（上海＝新華社記者/李学仁）【新華社上海11月5日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は4日、第7回中国国際輸入博覧会出席のため訪中したウズベキスタンのアリポフ首相と上海で会談した。李強総理、ウズベキスタン首相と会談4日、アリポフ首相と会談する李強総理。（上海＝新華社記者/李学仁）