自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、東京第5検察審査会は5日、東京地検特捜部が政治資金規正法違反容疑で不起訴とした萩生田光一衆院議員の秘書について、再捜査を求める「不起訴不当」と議決したことを明らかにした。