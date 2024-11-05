駿河湾特産のサクラエビの秋漁が始まり、11月5日朝、初競りが行われました。 【写真を見る】“駿河湾の宝石”サクラエビ秋漁始まる 初日2.2トン、前年の2倍「少しずつ増えている実感」＝静岡市清水区・由比漁港 サクラエビの秋漁は11月4日に初漁を迎え、静岡市清水区の由比漁港には約2トンが水揚げされました。 5日朝の初競りには色鮮やかなサクラエビが並び、仲買人が大きさや色艶を手に取って見定めました。 初日の由比市場