ソフトバンクの和田毅投手プロ野球ソフトバンクは5日、和田毅投手（43）がプロ22年目の今季限りで現役を引退すると発表した。同日午後に福岡市内で記者会見を行う。2010年に17勝をマークしてパ・リーグ最多勝、最優秀選手に輝くなど、日米通算165勝。今季は度重なる故障に苦しみ、8試合登板で2勝2敗にとどまった。和田は島根・浜田高から早大を経て、03年に自由獲得枠でダイエー（現ソフトバンク）に入団。新人王となった1年目