イーロン・マスク氏はアメリカ大統領選挙への投票を促すために、有権者に対して「投票したら100万ドル(約1億5000万円)」という報奨プログラムを独自に行っています。この当選者選出が、無作為に行われているわけではないことが明らかになりました。Elon Musk’s $1 million-a-day voter sweepstakes can proceed | AP Newshttps://apnews.com/article/musk-million-sweepstakes-lottery-pennsylvania-krasner-4f683c48eb7dcc57f183