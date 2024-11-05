ＮＹ原油時間外取引 東京時間10:51現在 ＮＹ原油先物DEC 24月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝71.39（-0.08-0.11%） OPECプラスの増産延期を受けてNY市場からの下げが続く