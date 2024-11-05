通貨オプションボラティリティー USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK18.3113.7111.3612.96 1MO13.238.7110.438.95 3MO11.717.0910.247.88 6MO10.976.6810.097.77 9MO10.556.629.947.87 1YR10.266.619.897.97 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK13.8617.4412.79 1MO12.2011.858.47 3MO