東京金 東京時間10:52現在 東京金先物OCT 25月限（TOCOM） 1グラム＝13435.00（-135.00-0.99%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2743.40（-2.80-0.10%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先は続落、東京金は先週末に比べて円高でさらに下げる