米株価指数先物時間外取引 東京時間10:53現在 ダウ平均先物DEC 24月限41938.00（-18.00-0.04%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5737.50（-5.75-0.10%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限20054.50（-31.50-0.16%） 米株先物はやや軟調、今日の大統領選にらみ警戒感