【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■TOMORROW X TOGETHER、カムバックライブを11月5日23時30分にスタート！ TOMORROW X TOGETHERが、7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』全曲の音源とタイトル曲「Over The Moon」のMVを公開した。 「Over The Moon」MVでは、“愛”という驚くべき大きな感情を初めて経験した少年たちを描く。少年は相手を守るために自らを成長させ、いつでも準備ができている人になろう