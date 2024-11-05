■ジャケット姿の大森元貴＆若井滉斗、猫の顔が描かれたトレーナーを着用した藤澤涼架 【画像】こっちのけんと＆大森元貴＆若井滉斗＆藤澤涼架の4ショット こっちのけんとが自身のX（旧Twitter）にて、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架との4ショットを公開した。 こっちのけんとは「【凄すぎて頭真っ白になりました】Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”見に行かせていただきました。ありがとうござい