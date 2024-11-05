しまざき牧場厚木ハムは、2024年10月15日(火)に応援購入サービスMakuakeで公開した応援購入プロジェクトにて目標金額突破しました。 しまざき牧場厚木ハム 『贅豚 ベーコン』  ■Makuake概要プロジェクト名 ： 世界に認められた職人が作る！ブランド豚の旨味が詰まった極上の熟成スモークベーコンプロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/atsugiham03/リターン例 ： 120g入 × 2パック販売数4