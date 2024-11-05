サムスンがXR（クロスリアリティ）ヘッドセットの発売を予告してから、1年以上が経ちました。今夏、Galaxy Unpackedイベントでも言及しており、開発者向けバージョンは10月に登場するとの噂もあります。 ↑すぐそこまで来ているらしい そんななか、GoogleがPlayストアでサムスン製XRヘッドセット向けに準備を始めている手がかりが見つかりました。 Google Playストアは、あらゆる種類のAndroid搭載デバイス向けアプ