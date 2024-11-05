ラグジュアリー・ライフスタイルホテル「W大阪」の館内バー＆レストランに、クリスマス期間だけの限定メニューが登場。イルミネーション＆フレンチに鉄板クリスマスメニュー、大人の鮨やカクテルで、ホリデー気分を満喫できます！ W大阪「クリスマスダイニング2024」  期間：2024年12月21日（土）〜12月25日（水）レストラン&バーの予約：電話 06-6484-5812（レストラン予約 9:00-20:00）E-mail w.osaka.restau