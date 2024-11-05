ソフトバンクは5日、和田毅投手（43）が現役を引退すると発表した。同日の午後、記者会見が行われる予定。和田は今季8試合に登板し、2勝2敗、防御率3・76。シーズン終盤は中継ぎに回り、ポストシーズン入りを目指すも左足を痛め、出場は叶わなかった。