長崎県松浦市の青島沖で航行不能となったフェリー「たらまゆう」＝5日午前（伊万里海上保安署提供）5日午前7時20分ごろ、長崎県松浦市の青島沖の北約1.2キロを航行中のフェリー「たらまゆう」の船長から「エンジンが止まり、航行不能」と唐津海上保安部に救助要請があった。乗組員5人と乗客3人にけがはないという。海保が救助に向かっている。伊万里海保によると、フェリーは5日午前5時50分ごろ、佐賀県伊万里市から出港し、長