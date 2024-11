Raspberry Piに完全対応したタッチディスプレイ「Raspberry Pi Touch Display 2」が2024年11月4日(月)に登場しました。Raspberry Pi Touch Display 2の解像度は1280×720ピクセルで、Raspberry Piシリーズと組み合わせてタブレット風のデバイスを構築できます。Raspberry Pi Touch Display 2 - Raspberry Pihttps://www.raspberrypi.com/products/touch-display-2/Raspberry Pi Touch Display 2 on sale now at $60 - Raspberry Pi