中国浙江省のＧＤＰ、１〜９月は５・４％増浙江銘仕興新温通科技の加工区で、部品を生産する工作機械。（10月20日撮影、紹興＝新華社記者/徐碰）【新華社杭州11月5日】中国浙江省統計局と国家統計局浙江調査総隊がこのほど発表したデータによると、同省の第1〜3四半期（1〜9）の域内総生産（GDP）は6兆2618億元（1元＝約21円）、前年同期比伸び率は価格変動の影響を除く実質で5.4％だった。同省統計局の褚英国（ち