米大リーグでポジション別に最も優れた打者を表彰する「シルバースラッガー賞」の候補が４日、発表され、ドジャースの大谷がナ・リーグ指名打者（ＤＨ）部門で、カブスの鈴木は同外野手部門で名を連ねた。大谷はエンゼルス時代の２０２１、２３年にア・リーグのＤＨ部門で受賞している。受賞者は各球団の監督、コーチの投票で選ばれ、１２日に発表される。（ロサンゼルス帯津智昭）