クボテックが３連騰している。１日の取引終了後に発表した第２四半期累計（４～９月）連結決算が、売上高１２億１３００万円（前年同期比２．７倍）、営業利益１億５８００万円（前年同期１億４８００万円の赤字）となり、従来予想の売上高６億４０００万円、営業損益１億９０００万円の赤字を大きく上回って着地したことが好感されている。 期初予想では、下期に予定していた中国向け画像処理外観検査装置の売り上げ