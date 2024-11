豆を発酵させてテンジャン(味噌)やカンジャン(醤油)を作る韓国の「ジャン(醤)造り文化」が無形文化遺産に登録される可能性が高まった。【注目】韓国の「無形遺産」101件、中国が管理していた11月5日、ユネスコは無形文化遺産保護条約政府間委員会傘下の評価機関が「韓国のジャン造り文化」(Knowledge, beliefs and practices related to jang making in the Republic of Korea)を審査し、登録するよう勧告したと発表した。