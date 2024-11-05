プロ野球のソフトバンクは５日、和田毅投手（４３）が今季限りで引退すると発表した。同日午後、記者会見を開く。和田投手は島根・浜田高―早稲田大を経て２００３年にダイエー（現ソフトバンク）に入団。１年目から１４勝を挙げて新人王を獲得するなど、チームの主力投手として貢献した。１２〜１５年には米大リーグにも挑戦。１６年からソフトバンクに復帰した。日本での通算成績は１６０勝８９敗。今季はけがが重なり、８試