北朝鮮女子サッカーが「世界最強」を誇示している。先月コロンビアで開催された女子Ｕ−２０（２０歳以下）ワールドカップ（Ｗ杯）で８年ぶりに頂点に立ったのに続き、今度はＵ−１７（１７歳以下）Ｗ杯で優勝した。北朝鮮Ｕ−１７女子代表は４日、ドミニカ共和国で行われた国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）女子Ｕ−１７Ｗ杯決勝でスペインと前後半９０分間を１−１で引き分けた後、ＰＫ戦を４−３で制して頂点に立った。北朝鮮がこの