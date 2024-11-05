２０２５年予算案施政演説が行われた４日、国会本会議場に尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の姿はなかった。朴槿恵（パク・クネ）政府から始まって文在寅（ムン・ジェイン）政府を経て欠かさず続いてきた大統領の通常国会施政演説の慣行が１２年ぶりに崩れた。この日の国会本会議には尹大統領ではなく韓悳洙（ハン・ドクス）首相が出席した。韓首相は２０２５年度政府予算案６７７兆４０００億ウォン（約７４兆９１６０億円）に対す