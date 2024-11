システム ディが提供する『Smart Hello チケット』を、トータルメディア開発研究と野村卓也事務所が開業した「VS.(ヴイエス)」に導入。 システム ディ『Smart Hello チケット』 システム ディが提供する『Smart Hello チケット』を、トータルメディア開発研究と野村卓也事務所が開業した「VS.(ヴイエス)」に導入。導入の背景「VS.」は、うめきた2期地区開発事業「グラングリーン大阪」うめきた公園内に開業しました。様