卓球のワールドテーブルテニス（ＷＴＴ）チャンピオンズ・フランクフルト大会は４日、ドイツのフランクフルトで行われ、女子シングルス１回戦で張本美和（木下グループ）がドイツ選手を、大藤沙月（ミキハウス）はフランス選手をそれぞれ下して２回戦に進んだ。男子シングルス１回戦で、戸上隼輔（井村屋グループ）は世界ランキング１位の王楚欽（中国）にストレートで敗れた。