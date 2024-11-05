「カエルDXのオタ活日記」で大人気のカエルDXさんによる、お仕事妄想漫画をお届けします。第35回は「悲劇の呼び間違い」！ 前回へ 第1回から読む 前回へ 第1回から読む 「カエルDX」の漫画一覧 作：カエルDX X（旧Twitter）：@kaeru_dx Instagram：@kaeru__dx ブログ「カエルDXのオタ活日記」 オタク。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ニコルの式 父代わり務めた俳優
- 2. フワ母救急搬送 薬物トラブルか
- 3. イッテQ 大島美幸の行動に不快感
- 4. 90歳の田原氏 自身の年金額告白
- 5. チロルチョコに生きた虫が混入
- 6. 「うわぁ〜!」店で女性叫ぶ声
- 7. globe・KEIKO マスクなし姿公開
- 8. 「大谷愛車SHOT」苦情900件超え
- 9. 橋本環奈のキス写真は前代未聞
- 10. 嵐が集合も 顔出しできないワケ
- 1. 90歳の田原氏 自身の年金額告白
- 2. チロルチョコに生きた虫が混入
- 3. 「うわぁ〜!」店で女性叫ぶ声
- 4. まるで北朝鮮 小5娘は不登校に
- 5. 軽井沢でマナーなき新参者が急増
- 6. 八田容疑者 空き巣犯とそっくり?
- 7. パパ活女子にガチ恋 50歳の末路
- 8. 日本洞窟学会の女性が滑落死
- 9. 佳子さま 愛子さまへ気遣い反響
- 10. 選挙が茶番…立民女性議員が物議
- 1. 高須幹弥氏「稲村和美氏が当選」
- 2. 「コピー代2円」秘書を叱った訳
- 3. 石破氏の食事マナー物議 失望も
- 4. 再会したいじめっ子に見事反撃
- 5. 森永氏 がん闘病も1日30本の喫煙
- 6. 石破首相の食事マナー炎上の背景
- 7. 比例当選の鳩山Jr. 突然のX封印
- 8. 人気YouTuber 学祭前に追突事故
- 9. 難病で「黄色い涙」を流した娘
- 10. ひろゆき氏 政権交代したいなら
- 1. 秋山成勲語る差別「日本人は…」
- 2. 人気のリスを殺処分 全米で騒動
- 3. 限定キティ買占め 中国で即転売
- 4. 飼い犬豹変 英女児襲われ死亡
- 5. 地下鉄サーフィンの死者6名に 米
- 6. ハマス襲撃 生還女性が最悪結末
- 7. 北朝鮮兵 コミュ取れず右往左往
- 8. サメに脚食いちぎられる ハワイ
- 9. 音楽P クインシーさん91歳で死去
- 10. 日本でプロポーズ 韓女優が話題
- 1. 103万円の壁は「設定低すぎる」
- 2. 電話中に倒れ…医師の診断に絶望
- 3. 年収850万円 仕事サボリ術明かす
- 4. 思わずダメ 安倍氏の仰天の一言
- 5. ダイソー釣り具 100均の救世主に
- 6. 中古で購入 マツダ「RX-8」激変
- 7. 睡眠の専門家推奨「スマホ離し」
- 8. 老後の備え 8割が「大きな不安」
- 9. NY外為市場でドル下落 大統領選
- 10. 年金振込額の違和感スルー 悲劇
- 1. AppleがTikTokへ非公式に警告か
- 2. いま話題のスマートウォッチ3選
- 3. 電波を流すパイプ「導波管 」柔らかく
- 4. 約6割が仕事をする上で働く場所の環境…
- 5. AdobeがPDFで入稿データを作成する際の…
- 6. 今の技術で『ターミネーター』T-800を
- 7. 新プレミアムスマホ「OPPO Find X8」と…
- 8. 手洗いよりも節水できる。工事不要・置
- 9. ミニマリスト必見！スマホを楽に出しい
- 10. KDDI、法人向けタフネスタブレット「DI…
- 1. 「大谷愛車SHOT」苦情900件超え
- 2. 朗希 ロッテのオファー拒否か
- 3. 大谷が語った外食をしない理由
- 4. SBの4連敗 流れ変えたまずい発言
- 5. 「.985」も戦力外 鷹25歳に騒然
- 6. 大谷「野球やめるかも」発言真意
- 7. 久保建英の圧巻ゴール「最高」
- 8. 山本由伸の異次元「5冠」に驚嘆
- 9. 大谷夫妻のラブラブ行動 注目
- 10. SB和田毅が引退発表 午後会見へ
- 1. ニコルの式 父代わり務めた俳優
- 2. フワ母救急搬送 薬物トラブルか
- 3. イッテQ 大島美幸の行動に不快感
- 4. globe・KEIKO マスクなし姿公開
- 5. 嵐が集合も 顔出しできないワケ
- 6. 橋本環奈のキス写真は前代未聞
- 7. 有吉 大谷報道「激烈に悪趣味」
- 8. アンミカが苦手な女性告白 賛否
- 9. 粗品 おもんない芸人を実名告白
- 10. SixTONESが失速? 決定的な原因
- 1. 「チーズ腐ってる」驚きの苦情
- 2. 彼の財布から出てきたモノにゾッ
- 3. 不倫バレ職場に妻「出てこい!」
- 4. タクシー カード払いは困るワケ
- 5. 毎週5kgの米購入 常連客に病判明
- 6. 音信不通 娘の部屋で真相悟る母
- 7. なんで…産声あげない乳児に困惑
- 8. GU 秋冬ぴったりの新作ブーツ
- 9. 孫に難癖つける義母と決別
- 10. 持病で寝込む妻に暴言「また?」