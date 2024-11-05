5日10時現在の日経平均株価は前週末比300.57円（0.79％）高の3万8354.24円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は803、値下がりは751、変わらずは89。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を86.12円押し上げている。次いでＴＤＫ が73.49円、アドテスト が43.40円、東エレク が20.22円、ファナック が16.61円と続く。 マイナス寄与度は28.9円の押し下げでリクルート がトップ。以下、ヤマハ