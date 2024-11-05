打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞の最終候補が４日（日本時間５日）に発表され、ドジャースの大谷翔平投手（３０）がナ・リーグＤＨ部門で最終候補２人に入った。カブスの鈴木誠也外野手（３０）はナ・リーグの外野手部門の最終候補５人に名を連ねた。受賞者は１２日（日本時間１３日）に発表される。ＭＬＢ公式サイトは大谷について「大谷はＭＬＢ史上初めて５０本塁打以上（５４本塁打）と５０盗塁以上（５