1人でフラッと居酒屋に入ったトモ。仕事に病んでいて周りのことなどどうでもいいと思いながら飲んでいると、隣から視線を感じ……。この出会いがまさかあんなことになるなんて、この時は知る由もありませんでした。 婚約者は既婚者でした 8話 「結婚したいに決まってる！」と返事するトモ。それからは実家にお泊まりしたり、旅行に行ったりして、会話も将来の話が多くなる二人。そんなある日、モトの態度が豹変して……？