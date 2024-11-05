【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が５日に発表した１０月末の外貨準備高は４１５６億９０００万ドルで（約６３兆１５００億円）で、前月比４２億８０００万ドル減少した。韓国銀行の関係者はドル高の影響でドル以外の外貨建て資産のドル換算額が目減りし、金融機関の外貨預金も減ったと説明した。項目別では有価証券が５０００万ドル減の３７３２億５０００万ドル、預金が３８億６０００万ドル減の１８４億２０００