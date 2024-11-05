タレントの明日花キララ（36）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。「本気すぎる」コスプレ姿を披露した。「正解はキングダムの楊端和でしたコスプレだけじゃなく、背景や馬、岩、炎、スモーク空間全てを含めてやっと仮装ですよね全軍、血祭りだ」とつづり、人気漫画「キングダム」の楊端和のコスプレ姿を披露。本物の馬に乗る様子も写真や動画で公開した。フォロワーからは「かわいすぎます、、天才」「本物じゃん…」