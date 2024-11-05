■加地テック 4,265円(+700円、+19.6％) ストップ高 加地テック [東証Ｓ]がストップ高。同社は10月31日取引終了後、25年3月期第2四半期累計（4-9月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比4.4倍の3億1700万円となり、通期計画4億7000万円に対する進捗率は67.4％に達した。売上高は同15.6％増の30億3000万円で着地。大型燃料電池車（HDV）用充填設備向け水素圧縮機の販売が好調だったことなどが寄与した。なお、通期業