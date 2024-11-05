■加地テック 4,265円(+700円、+19.6％) ストップ高 加地テック [東証Ｓ]がストップ高。同社は10月31日取引終了後、25年3月期第2四半期累計（4-9月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比4.4倍の3億1700万円となり、通期計画4億7000万円に対する進捗率は67.4％に達した。売上高は同15.6％増の30億3000万円で着地。大型燃料電池車（HDV）用充填設備向け水素圧縮機の販売が好調だったことなどが寄与した。なお、通期業
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. イッテQ 大島美幸の行動に不快感
- 2. チロルチョコに生きた虫が混入
- 3. 90歳の田原氏 自身の年金額告白
- 4. 「うわぁ〜!」店で女性叫ぶ声
- 5. 嵐が集合も 顔出しできないワケ
- 6. 「大谷愛車SHOT」苦情900件超え
- 7. globe・KEIKO マスクなし姿公開
- 8. 橋本環奈のキス写真は前代未聞
- 9. 「睡眠は6時間神話」は間違い?
- 10. SixTONESが失速? 決定的な原因
- 1. チロルチョコに生きた虫が混入
- 2. 90歳の田原氏 自身の年金額告白
- 3. 「うわぁ〜!」店で女性叫ぶ声
- 4. 選挙が茶番…立民女性議員が物議
- 5. パパ活女子にガチ恋 50歳の末路
- 6. 小学校の4階から女児が転落 福岡
- 7. 残業前の45分間休憩ルールを廃止
- 8. 山本太郎氏 片言日本語喋り炎上
- 9. 「斎藤か斎藤以外か」支持者熱狂
- 10. 八田容疑者 空き巣犯とそっくり?
- 1. 石破氏の食事マナー物議 失望も
- 2. 再会したいじめっ子に見事反撃
- 3. 「コピー代2円」秘書を叱った訳
- 4. 森永氏 がん闘病も1日30本の喫煙
- 5. 人気YouTuber 学祭前に追突事故
- 6. 難病で「黄色い涙」を流した娘
- 7. 比例当選の鳩山Jr. 突然のX封印
- 8. 「10秒で歯の黄ばみ消えた」処分
- 9. ひろゆき氏 政権交代したいなら
- 10. バブル想起? 佳子さま装いに注目
- 1. 飼い犬豹変 英女児襲われ死亡
- 2. 限定キティ買占め 中国で即転売
- 3. 地下鉄サーフィンの死者6名に 米
- 4. 音楽P クインシーさん91歳で死去
- 5. 日本でプロポーズ 韓女優が話題
- 6. ハマス襲撃 生還女性が最悪結末
- 7. フロレス島で噴火 1万人超が被災
- 8. サメに脚食いちぎられる ハワイ
- 9. 北朝鮮兵 コミュ取れず右往左往
- 10. 露がGoogleに巨額罰金「3澗円」
- 1. 年収850万円 仕事サボリ術明かす
- 2. 中古で購入 マツダ「RX-8」激変
- 3. 電話中に倒れ…医師の診断に絶望
- 4. 睡眠の専門家推奨「スマホ離し」
- 5. 老後の備え 8割が「大きな不安」
- 6. 大韓航空 アシアナ買収秒読み
- 7. 103万円の壁「働き控え」の影響
- 8. 投資の神様 Apple株25％を売却
- 9. 地方出身者 東京都で驚いたこと
- 10. 「交通誘導員」仰天の最高月収
- 1. いま話題のスマートウォッチ3選
- 2. AdobeがPDFで入稿データを作成する際の…
- 3. 電波を流すパイプ「導波管 」柔らかく
- 4. ミニマリスト必見！スマホを楽に出しい
- 5. KDDI、法人向けタフネスタブレット「DI…
- 6. 和彩美でニンテンドーDSを和風にしてみ
- 7. オールステンレスで錆びにくい！カメラ…
- 8. 約6割が仕事をする上で働く場所の環境…
- 9. 手洗いよりも節水できる。工事不要・置
- 10. ネットの画像の元ネタはどこに？ ネッ
- 1. 「大谷愛車SHOT」苦情900件超え
- 2. 朗希 ロッテのオファー拒否か
- 3. SBの4連敗 流れ変えたまずい発言
- 4. 「.985」も戦力外 鷹25歳に騒然
- 5. 大谷が語った外食をしない理由
- 6. 大谷夫妻のラブラブ行動 注目
- 7. 山本由伸の異次元「5冠」に驚嘆
- 8. 久保建英の圧巻ゴール「最高」
- 9. 校内放送で…野球部監督が不倫か
- 10. 大谷「野球やめるかも」発言真意
- 1. イッテQ 大島美幸の行動に不快感
- 2. 嵐が集合も 顔出しできないワケ
- 3. globe・KEIKO マスクなし姿公開
- 4. 橋本環奈のキス写真は前代未聞
- 5. SixTONESが失速? 決定的な原因
- 6. フワちゃん 活動休止中に新騒動?
- 7. 中居 音楽巡り「意味深トーク」
- 8. 宮崎あおいと岡田の関係に不穏
- 9. 糖尿病の芸人 20kg減の写真公開
- 10. 日テレアナ 育休後即退社に賛否
- 1. 「チーズ腐ってる」驚きの苦情
- 2. タクシー カード払いは困るワケ
- 3. 不倫バレ職場に妻「出てこい!」
- 4. 音信不通 娘の部屋で真相悟る母
- 5. GU 秋冬ぴったりの新作ブーツ
- 6. なんで…産声あげない乳児に困惑
- 7. 毎週5kgの米購入 常連客に病判明
- 8. 即返信がくるLINEのコツを紹介
- 9. KFC 2024年クリスマス予約開始
- 10. 孫に難癖つける義母と決別