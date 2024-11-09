ユミは彼氏のハルキと付き合い始めて半年。彼氏のハルキは優しくて、ノリも良くて、一緒にいると楽しい。でも、そんな彼氏に一つだけ不満があって……。 フキハラ彼氏と結婚できる？ 22話 素直に謝り、もう1回チャンスが欲しいと懇願するハルキ。ユミは、不機嫌になるのは自分の前だけなのかどうかをハルキに問います。するとハルキは、見捨てないでくれるだろうという甘い気持ちで、彼女であるユミや特に仲の良い友達の前だけ不