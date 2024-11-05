NY株式4日（NY時間13:09）（日本時間03:09） ダウ平均41777.29（-274.90-0.65%） ナスダック18195.63（-44.29-0.24%） CME日経平均先物38570（大証終比：+450+1.17%） 欧州株式4日終値 英FT100 8184.24（+7.09+0.09%） 独DAX 19147.85（-107.12-0.56%） 仏CAC40 7371.71（-37.40-0.50%） 米国債利回り 2年債 4.181（-0.025） 10年債4.317（-0.067） 30年債4.508（-0.0