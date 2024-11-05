NY株式4日（NY時間12:09）（日本時間02:09） ダウ平均41660.44（-391.75-0.93%） ナスダック18144.75（-95.17-0.52%） CME日経平均先物38395（大証終比：+275+0.71%） 欧州株式4日GMT17:09 英FT100 8184.24（+7.09+0.09%） 独DAX 19147.85（-107.12-0.56%） 仏CAC40 7371.71（-37.40-0.50%） 米国債利回り 2年債 4.160（-0.046） 10年債4.293（-0.091） 30年債4.484（