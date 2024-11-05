きのう（4日）午後、群馬県館林市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。きのう午後5時ごろ、館林市大街道で「隣の家が火事です」と近隣住民から119番通報がありました。消防車7台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅と隣の空き家が全焼し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかったということです。この家には80歳の女性とその次男の2人が住んでいて、次男は外