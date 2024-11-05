NY株式4日（NY時間11:11）（日本時間01:11） ダウ平均41926.23（-125.96-0.30%） ナスダック18291.28（+51.36+0.28%） CME日経平均先物38685（大証終比：+565+1.46%） 欧州株式4日GMT16:11 英FT100 8206.56（+29.41+0.36%） 独DAX 19177.83（-77.14-0.40%） 仏CAC40 7394.12（-14.99-0.20%） 米国債利回り 2年債 4.154（-0.052） 10年債4.297（-0.087） 30年債4.495（