■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2586) フルッタ 東証グロース (4538) 扶桑薬 東証プライム (7296) ＦＣＣ 東証プライム (6907) ジオマテック 東証スタンダード (5742) ＮＩＣ 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース (6920) レーザ&#125