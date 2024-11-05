中国７省・市の消防救援隊、貴州省で実践訓練【新華社銅仁11月4日】中国の北京、山東、湖北、貴州など7省・直轄市の消防救援隊員200人余りがこのほど、貴州省銅仁市で2日間にわたる実践訓練に臨んだ。今回は山岳（洞窟）救助と水域救助を主な内容に実際の救援現場を再現し、極限状態での消防救援隊員のチームワークを総合的に検証した。（記者/呉斯洋）