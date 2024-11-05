キリバス産水産物２４キロが上海到着第７回輸入博出展へ【新華社上海11月4日】中国上海税関は3日、第7回中国国際輸入博覧会の展示品としてキリバス産のアマミフエフキやハマフエフキ、マダイなど新鮮な水産物2箱（重さ24キロ）が上海虹橋国際空港に到着したと明らかにした。キリバスの業者2人が2日夜に手荷物で持ち込んだ。上海虹橋空港税関によると、同税関は物流業者と積極的に連携し、事前に水産物の入境計画を入手。通関
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