１９０６年：思想家で抗日運動家の崔益鉉（チェ・イクヒョン）が日本軍に連行された対馬で殉死１９１１年：朝鮮初の紡績会社、京城紡績創立１９５８年：李承晩（イ・スンマン）大統領がベトナム訪問１９８０年：政治風土刷新に向けた特別措置法を公布１９９８年：囲碁の趙治勲（チョ・チフン）名人が日本の名人防衛戦で世界最年少と最短１０００勝を達成２００１年：韓中日首脳が３カ国経済担当相会議の新設やビジネスフォーラム創