【ニューヨーク時事】週明け４日午前のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の低下を背景に、円買い・ドル売りが加速した海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１５１円台後半に上昇している。午前９時現在は１５１円８０〜９０銭と、前週末午後５時比１円１４銭の大幅な円高・ドル安。