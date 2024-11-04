¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤¬Âç³Ø¤Î³Ø±àº×¤Ç?¼êÈ´¤­±Ä¶È?¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¶âÂôÀ±ÎÇÂç³Ø¤Î³Ø±àº×¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡×¤Î¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡£¡Öº£Æü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¼êÈ´¤¤¤Æ¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÁêÊý¤ÎÅì¥Ö¥¯¥í¤È¿²Å¾¤Ó¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï³Ø±àº×¤Ç¤Î¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î?¼êÈ´¤­±Ä¶È?¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê