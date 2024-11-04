■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト (2586) フルッタ 東証グロース (6537) ＷＡＳＨハウ 東証グロース (5742) ＮＩＣ 東証スタンダード (9697) カプコン 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース (6920) レーザー