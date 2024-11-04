【モデルプレス＝2024/11/04】日向坂46が、11月7日22時45分よりグループのYouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて生配信をすることが決定。副キャプテンと重大発表を行うことがわかった。【写真】日向坂46、新曲フォーメーション◆日向坂46、副キャプテン発表へ日向坂46は11月4日、公式サイトにて「日向坂46副キャプテンを務めるメンバーを、生配信にて発表いたします。その他、重大発表もありますのでお見逃しなく」と予告。