お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志（48）が4日放送のフジテレビ「ネプリーグ&呼び出し先生タナカ合体SP！」（後7・00)に出演。「漢字問題」が得意なアイドルを絶賛した。今回は「絶対に負けられない！お勉強祭り」と題し、「ネプリーグ」チームVS「呼び出し先生タナカ」チームの番組対抗が放送された。初めに「漢字問題」に挑戦した「呼び出し先生タナカ」チーム。開始前に天の声から「『呼び出し先生タナカ』でも