ソフトバンクから戦力外通告を受けた風間球打＝4日、みずほペイペイドームソフトバンクは4日、風間球打（21）、笠谷俊介（27）、三浦瑞樹（25）、田上奏大（21）、中村亮太（26）の5投手、仲田慶介（25）、川原田純平（22）の両内野手に来季の契約を結ばないと通告したと発表した。球団は笠谷と中村亮以外の5人に育成選手契約を打診。仲田と三浦は他球団からのオファーを待つ意向を示した。2022年にドラフト1位で入団した風間